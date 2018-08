Cronaca -

#AGGIORNAMENTO# La scalatrice precipitata da Punta Venezia è una 35enne del cuneese Recuperata dai soccorsi, ha riportato una frattura esposta ad una gamba

E' un'alpinista di circa 35 anni, originaria della provincia di Cuneo, la donna precipitata stamane durante un'arrampicata sulle pareti di Punta Venezia in Valle Po.

La zona interessata, coperta da fitte nebbie non ha consentito all'elisoccorso del 118 di arrivare fino al luogo dell'incidente, quindi due tecnici del Soccorso Alpino sono stati lasciati al Colle del Coulour del Porco per poterla raggiungere.

Successivamente sono sopraggiunte altre due squadre di soccorso dalla Valle Po e dalla Val Varaita.

La donna che riportava una frattura esposta ad una gamba, una volta assicurata sulla barella, è stata calata lungo la parete e traspotata a valle. Non appena le condizioni meteo lo permetteranno raggiungerà l'ospedale in elisoccorso o in caso contrario con la medicalizzata.

AF

