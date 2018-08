Cronaca -

Ruba bicicletta e prova a rivenderla ad un extracomunitario: giovane denunciato a Saluzzo

Continua senza sosta l’attività di contrasto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Saluzzo dei reati di natura predatoria, in particolare i furti di biciclette che, specie nell’ultimo periodo, hanno fatto registrare una particolare recrudescenza.



Questa volta è toccato ad un giovane ragazzo del luogo, il quale è stato sorpreso da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, mentre, nei pressi del Foro Boario di Saluzzo, tentava di vendere una bicicletta elettrica ad un bracciante agricolo africano. I militari lo hanno intercettato mentre tentava un’inutile fuga.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di stabilire che la bicicletta, del valore di circa 1.000,00 euro, era stata rubata nella nottata precedente dallo stesso soggetto fermato, il quale, dopo essersi introdotto nel giardino di pertinenza di un’abitazione del centro di Saluzzo, se ne impossessava.

Il velocipede è stato poi restituito alla proprietaria che ne denunciava il furto solo il mattino successivo.

Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cuneo con l’accusa di furto in abitazione.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a stabilire l’eventuale coinvolgimento dell’indagato in analoghi episodi di furto di biciclette avvenuti in Saluzzo nell’ultimo periodo.

