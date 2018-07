Cronaca -

Coppia di escursionisti si perde a Pontechianale, in alta Val Varaita Elitrasportati a Pontechianale dai Vigili del Fuoco

Alle ore 16.00 del pomeriggio di oggi, martedì 31 luglio, una coppia di mezz'età si è inoltrata lungo un sentiero a Pontechianale, in alta Val Varaita.

Colti da un'improvviso acquazzone e perso l'orientamento, hanno dato l'allarme al 112, presi dal panico di essersi persi.



Messi prontamente in contatto con i Vigili del Fuoco di Cuneo, sono stati rintracciati grazie al loro telefono cellulare, che ha potuto facilmente localizzarne la posizione.

Sul posto è intervenuta la squadra dei pompieri di Venasca e l'elicottero dei Vigili del fuoco di Torino, che hanno provveduto al loro recupero. Sono poi stati elitrasportati in piazza a Pontechianale, in buone condizioni.

Alice Ferrero