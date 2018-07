Scarnafigi: si ribalta camion carico di maiali

L’intervento è ancora in corso: il mezzo occupa metà della carreggiata, si registrano quindi dei rallentamenti ma la strada resta aperta al traffico.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 10,30 di oggi, lunedì 30 luglio. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, oltre al 118, ai carabinieri e al personale veterinario, presente per verificare le condizioni degli animali trasportati.

