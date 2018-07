Cronaca -

AGGIORNAMENTO INCIDENTE GROTTE DELLA MOTTERA: ferito non grave, soccorsi già in corso

Sono iniziate da pochi minuti le operazioni di ricerca da parte del Soccorso Alpino e del Soccorso Speleologico all'interno delle grotte della Mottera, a monte di Bossea, Val Corsaglia.

Dalla sommaria prima ricostruzione, fornita da due persone che non hanno però assistito visivamente all'accaduto, un uomo sarebbe precipitato durante delle manovre di corda. La zona di ricerca è particolarmente impervia con tanto di ferrata e saranno richiesti numerosi uomini specializzati per il trasporto di materiale e logistica. L'intervento si preannuncia lungo e complesso, seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO Ore 22.25: l'uomo precipitato nelle grotte della Mottera non sarebbe in condizioni critiche. Un medico sta già effettuando i primi soccorsi in attesa dell'arrivo delle squadre di soccorritori speleologici in supporto.