Incidente stradale ad Ormea: ferito un motociclista L'incidente, sulla SS 28 del Colle di Nava: il centauro, soccorso, sarà elitrasportato in ospedale

A causa di un incidente autonomo in cui è rimasto coinvolto un motociclo, la strada statale 28 “del Colle di Nava” è stata temporaneamente chiusa al transito al km 90,500, nel territorio comunale di Ormea, e successivamente, in questi minuti, riaperta.

Ferito il centauro, soccorso dal 118 e che sarà elitrasportato in ospedale. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla rete locale limitrofa.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e la Polizia Locale di Ormea per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.