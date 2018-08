Rubavano bici all'interno della Ferrero: denunciati quattro minorenni ad Alba

I giovani sono indagati per essere stati autori di furti di biciclette all’interno della Ditta Ferrero, ove venivano recuperate e riconsegnate ai legittimi proprietari. Gli stessi inoltre risultano artefici di un furto presso il Keven Store sito in centro Alba e del danneggiamento di una vetrata presso l’Associazione Nazionale Bersaglieri Albese.

I Carabinieri di Alba hanno denunciato quattro ragazzi minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

