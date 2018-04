Cronaca -

Scontro auto-scooter sulla tangenziale di Alba: ferito un 60enne

Incidente stradale nella serata di ieri (giovedì 5 aprile) sulla tangenziale di Alba dove si sono scontrate violentemente uno scooter ed un'autovettura.

Entrambi i veicoli sono finiti fuori strada nell'impatto: sul posto sono intervenuti i carabinieri per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area ed il recupero dei mezzi incidentati e gli operatori del 118 per il soccorso alle persone coinvolte. Ferito l'uomo alla guida dello scooter, un 60enne, trasportato in codice giallo all'Ospedale di Alba.

Redazione Ideawebtv.it