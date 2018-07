Incidente sulla parete sud del Monviso, ferita una scalatrice di 54 anni

Mentre i compagni della donna la accompagnavano a valle, il Tecnico li ha raggiunti e l'intera comitiva ha proseguito la discesa fino a un punto libero da nubi dove è stata verricellata a bordo dell'elicottero per essere condotta in ospedale.

Sono subito scattati i soccorsi, sul posto si è recata l’eliambulanza del 118 che ha localizzato l'infortunata ma ha potuto calare il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte soltanto 150 metri di dislivello più in basso a causa della nebbia che avvolgeva la montagna.

Una donna, di 54 anni residente a Carmagnola, è stata vittima di un incidente sulla parete sud del Monviso, lungo la via normale. L’alpinista è caduta durante la discesa riportando un trauma lieve al volto e alcuni traumi costali.

