Cronaca -

E' un 50enne francese l'escursionista travolto da una slavina a Limone Piemonte

E' un escursionista francese di 50 anni l'uomo che questo pomeriggio è stato travolto da una slavina a Limone Piemonte.

Dopo i primi soccorsi effettuati dai compagni d'escursione l'uomo è stato trasportato sino in elisoccorso all'Ospedale Santa Croce di Cuneo con un trauma toracico che ne ha determinato una classificazione in codice giallo. L'uomo, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.