A Sampeyre sbarca "Sosia a chi?", martedì 31 luglio

Provengono a tutto il Piemonte i 12 imitatori che martedì 31 luglio daranno vita a “Sosia a chi?”, la rassegna ideata dal team dello “Zenzero” di Trs Radio che sbarca per la prima volta in Valle Varaita, con inizio alle 21 in piazza della Vittoria. L’evento che chiude il luglio sampeyrese fa il paio con l’omologo appuntamento di Pontechianale, previsto il 17 agosto, con premi speciali in combinata messi a disposizione dei partner locali (Valverbe, Pasticceria Mellano, Ok Market) per rendere ancora più appassionante la sfida tra i concorrenti, chiamati ad esibirsi due volte nell’estate varaitina.

L’evento sarà presentato da Andrea Caponnetto (Trs radio) e accompagnato da due mini-sessioni di zumba a cura della Hydrogym di Piasco. In giuria esperti di musica, teatro e moda valuteranno le performance degli apprendisti sosia, confrontandoli con gli “originali” che saranno riproposti in video durante l’esibizione.

Nella serata del 31 luglio è annunciata la partecipazione dei sosia di Enrico Ruggeri, Eros Ramazzotti, Riccardo Cocciante, Loredana Bertè & Loredana Errore, Kekko dei Modà, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, Wes & Dori Ghezzi, Mia Martini, Anastacia per un viaggio nella storia della musica italiana e internazionale lungo oltre 50 anni.

Anche il pubblico, con il proprio applauso, potrà partecipare alla valutazione e prendere parte alla mini lezione di zumba a cura di Stefania Galfrè.