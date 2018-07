Attualità -

38° Concerto di Ferragosto: tutte le info per raggiungere Pian Muné

Si lavora alla preparazione del 38° Concerto di Ferragosto che torna in valle Po a Pian Muné, nel comune di Paesana, nel cuore del Parco del Monviso.

L’evento culturale, che porta la grande musica in ambienti alpini di alta quota, è nato nel 1981 per volontà del maestro del “Bruni” Giovanni Mosca e con il sostegno della Provincia di Cuneo. Viene trasmesso in diretta da Rai all’ora di pranzo del 15 agosto di ogni anno ed è seguito da migliaia di appassionati in tutt’Italia e dall’estero. All’iniziativa partecipano Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Atl del Cuneese, Fondazione Crc, Camera di Commercio di Cuneo, Unione Valli del Monviso, Parco del Monviso, Orchestra Bruni di Cuneo.

L’evento inizierà ufficialmente già nel primo pomeriggio di martedì 14 agosto con le prove (dalle 14 circa) che saranno già riprese dalla Rai. Coloro che scelgono di partecipare al pre-concerto per evitare l’affollamento di pubblico potranno usufruire già martedì 14 del servizio di trasporto in pullman da Paesana a Pian Muné (costo di 5 euro per andata e ritorno, biglietti acquistabili sul posto oppure on line sul sito www.grandabus.it). Da Pian Muné è poi possibile giungere al luogo del concerto con circa un’ora e un quarto di cammino lungo una comoda strada sterrata, oppure utilizzare l’impianto di risalita (10 euro andata e ritorno, 5 euro la sola salita e quindi seguire il sentiero per circa 700 metri). Anche questi biglietti possono essere acquistati on line sul sito www.pianmune.it.

Per mercoledì 15 agosto tutto il traffico degli automezzi e delle biciclette sarà fermato, per esigenze tecniche e di sicurezza, a Paesana capoluogo dove saranno allestiti parcheggi gratuiti. A Pian Muné si salirà, dunque, solo con autobus. La strada a doppio senso di marcia consentirà un veloce servizio navetta. Saranno almeno 25 gli autobus in servizio per la giornata, con una stima di 5 corse in salita per cadauno. È pertanto opportuno arrivare con ampio anticipo per giungere in tempo a Pian Muné. Sul sito www.grandabus.it è possibile scaricare l’app per acquistare il biglietto online ed evitare code alle biglietterie che verranno allestite a Paesana.

Il servizio avrà inizio alle ore 7 e proseguirà fino alle 12 circa. Al pomeriggio riprenderà al termine dello spettacolo, alle 15 circa. Nella mattinata, intorno alle 10, sono previste le prove finali e, alle 13 inizierà il concerto offerto dai 60 orchestrali del Bruni, diretti dal maestro Andrea Oddone. La diretta su Rai 3 sarà condotta da Davide Marino con la regia di Maria Baratta.

Il programma musicale prevede, come brano d’apertura, l’inno dell’Onu di Robert Stolz in omaggio alla Riserva della Biosfera del Monviso, a cinque anni dal riconoscimento attribuito dall’Unesco al territorio del Monviso. Quindi si proseguirà con l’Ouverture da “La Gazza ladra” di Gioacchino Rossini, per passare al “Capriccio Italiano op. 45” e alla “Marcia Slava op. 31” di Pyotr Ilych Tchaikovskij. Concluderà la diretta televisiva una selezione di brani da “West Side Story” di Leonard Bernstein. Per il pubblico presente il concerto proseguirà con alcuni ulteriori brani.

Il Parco e l’Unione del Monviso propongono agli escursionisti tre diverse vie d’accesso alternative. La prima, a piedi, partirà dal Colle di Gilba (con accesso da Brossasco, parcheggio in borgata Lantermino) e, seguendo un vecchio sentiero ripulito e tracciato, giungerà a monte della seggiovia di Pian Muné. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore e 45 minuti dal parcheggio. Due itinerari per le mountain bike sono previsti da Oncino a Pian Croesio e da Paesana a Pian Muné. L’accompagnamento è curato da Discovery Monviso e sarà possibile noleggiare delle biciclette a pedalata assistita. Il campeggio con tende, in aree delimitate e fornite di servizi igienici (su prenotazione), è possibile a Pian Muné (m. 1.500) e a Pian Pilun/Colle di Gilba (m. 1.550). I camper potranno sostare nell’area riservata, poco a valle di Pian Muné, con accesso fino al 13 agosto e fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le informazioni relative al concerto sono on line sul sito www.concertodiferragosto.it e su Facebook nella sezione “eventi” della pagina del Parco del Monviso. Su Instagram è attivo il profilo @concertodiferragosto.