Attualità -

Completata la nuova governance della nuova Fondazione Artea

Il Collegio dei fondatori della fondazione Artea ha approvato venerdì scorso, 27 aprile, le nomine dell’assemblea dei sostenitori, tra cui il Comune di Busca rappresentato dal sindaco, Marco Gallo, che lo scorso 16 aprile aveva eletto Michela Giuggia e Laura Emanuelli rispettivamente presidente e consigliere delegato della fondazione. Come previsto dal nuovo statuto, entrambe entrano così a far parte del Consiglio di amministrazione della fondazione, presieduta da Marco Galateri di Genola, in qualità di vice presidente e consigliere.

L’Assemblea dei aostenitori è costituita dai rappresentati dei Comuni di Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Fossano, Savigliano, Dronero, Busca, Caraglio, Vinadio e delle Unioni Montane Valle Varaita, Valle Stura, Valle Grana e Valle Maira.

La fondazione è stata costituita da nuovo nel 2016 per la volontà della Regione Piemonte al fine di dotare i territorio cuneese di uno strumento moderno per valorizzare e promuovere turisticamente il patrimonio culturale materiale e immateriale dell’area geografica dal monregalese alla valle Po.

In particolare, a Busca la fondazione si occupa della promozione del Castello del Roccolo, insieme con il Comune e l’omonima associazione.