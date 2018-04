Attualità -

Partecipa ai Trofei 2018 della Riserva della biosfera Transfrontaliera del Monviso

La Riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso organizza la seconda edizione dei Trofei MaB, un concorso per premiare le iniziative locali di eco-cittadinanza innovative e che possano diventare degli esempi di buone pratiche. Due vincitori riceveranno ognuno 1000 € per realizzare il loro progetto. Visita il sito http://www.parcomonviso.eu.

La Riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso, riconosciuta dall’Unesco nel 2014, ha deciso di premiare due iniziative promosse da attori locali, persone fisiche o giuridiche. Questi progetti dovranno essere in linea con il lo spirito che caratterizza il programma Uomo e Biosfera (Man and Biosphere) e dovranno rispondere alle tematiche prioritarie per il territorio, espresse nel dossier di candidatura. I progetti dovranno essere attinenti ad uno dei seguenti temi:

- Conservare la biodiversità e la qualità del patrimonio naturale e del paesaggio;

- Favorire un’agricoltura locale e responsabile;

-Vivere e lavorare nella Riserva della biosfera (favorire l’occupazione, la qualità della vita e la sostenibilità);

-Favorire i legami sociali, intergenerazionali e transfrontalieri;

-Innovare nell’ambito dell’energia sostenibile;

-Promuovere il patrimonio culturale e le conoscenze locali.

Sono in palio due premi da 1000 € ciascuno per i progetti che saranno selezionati da una giuria tecnica.

Sei una persona fisica, una società, un’associazione? Operi nell’ambito della Riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso? Stai realizzando un progetto per valorizzare il tuo territorio? Questo concorso fa per te! Iscriviti subito per partecipare! Chiusura del concorso: 10 settembre 2018.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DAL CONCORSO DEI TROFEI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA TRANSFRONTALIERA DEL MONVISO

Comuni francesi : Abriès, Aiguilles, Arvieux, Briançon, Ceillac, Cervières, Château Ville-Vieille, Eygliers, Guillestre, La Roche de Rame, Molines-en-Queyras, Mont Dauphin, Puy Saint André, Risoul, Ristolas, Saint Crépin, Saint Martin de Queyrières, Saint Paul sur Ubaye, Saint-Véran, Val-des-Prés, Villar Saint Pancrace Comuni italiani : Acceglio, Bagnolo Piemonte, Barge, Barolo, Bellino, Bene Vagienna, Bobbio Pellice, Bra, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caramagna Piemonte, Cardé, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cavour, Celle Macra, Cervere, Cherasco, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Dronero, Elva, Envie, Faule, Fossano, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Macra, Manta, Marene, Marmora, Martiniana Po, Melle, Monasterolo Savigliano, Monticello d’Alba, Moretta, Murello, Narzole, Novello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Pancalieri, Piasco, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale, Prazzo, Racconigi, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Roddi, Rossana, Ruffia, San Damiano Macra, Santa Vittoria d’Alba, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno, Stroppo, Torre San Giorgio, Trinità, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Villafalletto, Villafranca Piemonte, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vottignasco.

FOCUS SU…

I “Trofei MaB” nascono in Francia nel 2012 quando le Riserve della biosfera decidono di organizzare, ciascuna sul suo territorio, un concorso per premiare dei progetti di eco-cittadinanza innovativi e che si possano tradurre in buone pratiche da replicare su altri territori. Quasi 80 trofei sono stati assegnati in otto diverse riserve della biosfera per progetti diversi come l’orticoltura, il ripristino di siti degradati, la produzione di materiali derivanti dalle biomasse, l’educazione ambientale… Quest’anno, per la prima volta, i Trofei assumono un carattere transfrontaliero, con un unico concorso sul territorio della Riserva Transfrontaliera del Monviso.