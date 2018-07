Attualità -

Convenzione tra Banco Azzoaglio e Gruppo Egea per l’offerta di prodotti casa-energia

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal Banco di Credito Paolo Azzoaglio Spa di Ceva e da Egea Commerciale Srl di Alba una nuova convenzione relativa all’offerta sul mercato libero di contratti gas e luce.

Per offrire un più ampio servizio alla clientela, infatti, il Banco Azzoaglio, storico istituto di credito cebano radicato in Piemonte e Liguria attraverso 19 filiali attive sul territorio, ha deciso di estendere la propria offerta al settore dei servizi accessori con la proposta dei prodotti casa-energia del Gruppo Egea, che opera nel settore della vendita del gas naturale, dell’energia elettrica e dei vettori e servizi energetici in generale.

“Con questa convenzione ribadiamo ancora una volta l’attenzione del Banco nei confronti della propria clientela, alla quale cerchiamo di offrire, nell’ambito del mercato libero dei contratti di energia, le migliori soluzioni disponibili sul mercato” – dichiara Giancarlo Fasano, direttore Generale del Banco Azzoaglio.

L’attività di adesione ai contratti luce e gas a tariffe agevolate rispetto agli standard di mercato sarà resa particolarmente semplice dall’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica realizzata da Egea, che permette di recuperare i dati utili per la formulazione della nuova proposta direttamente dalla scannerizzazione della vecchia bolletta di luce e gas. Il cliente potrà recarsi presso la filiale del Banco che gli è più comoda per ricevere informazioni dettagliate e assistenza per l’eventuale adesione alla proposta commerciale.