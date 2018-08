Attualità -

Mangialonga 2018: al via la camminata enogastronomica a La Morra (VIDEO) L'oranizzatore Paolo Gazzera: "Partiti 32 anni fa in 300, oggi i partecipanti sono 2.000"

Ha preso il via questa mattina a La Morra l'edizione 2018 della Mangialonga, la camminata enogastronomica non competitiva che, da 32 anni, porta in questi territori patrimonio dell'umanità Unesco appassionati di vino e buon cibo da tutto il mondo.

Sono già numerosi gli idiomi ascoltati tra le vie del centro storico del paese, con camminatori gurmet provenienti da Svezia, Canada, Croazia, America pronti, bicchiere in mano, a avventurarsi tra le vigne a "caccia" di ravioli al plin, bocconcini di vitello, salumi e formaggi, da accompagnare con un buon bicchiere di Docletto, Barbera, Nebbiolo e dell'immancabile Barolo. "32 anni fa siamo partiti con 300 partecipanti, oggi abbiamo toccato quota 2.000 - afferma Paolo Gazzera, tra gli organizzatori storici dell'evento - turisti che vengono a La Morra attratti dalla manifestazione e poi ritornano per conto loro affascinati dai territori e dai nostri prodotti di alta qualità"

