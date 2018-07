Attualità -

Incontro in Confagricoltura ad Alba con i vertici locali dei carabinieri forestali

Conoscere meglio la normativa che regola il settore forestale in Piemonte per fornire alle aziende agricole le giuste indicazioni e metterle, così, in condizione di intervenire nel pieno rispetto della legge.

Con questo obiettivo, negli scorsi giorni la Confagricoltura ha incontrato presso la sua sede di Alba i vertici della locale stazione dei carabinieri forestali, guidati dal maresciallo Roberto Roasio.

“Questo incontro si è reso necessario in quanto sempre più spesso ci troviamo a dover rispondere a richieste di associati interessati a recuperare terreni incolti o boschivi da destinare a nuovi vigneti o noccioleti – spiega Mario Viazzi, segretario di Confagricoltura, zona di Alba –. Queste operazioni, motivate da un positivo e crescente interesse nei confronti del settore vitivinicolo e corilicolo anche in zone considerate marginali, vanno tuttavia eseguite in maniera scrupolosa, seguendo iter procedurali sovente anche articolati. È necessario quindi dotare le aziende di adeguate informazioni. L’incontro è servito, quindi, proprio a chiarire alcuni dubbi e a specificare meglio obblighi e adempimenti. Ringrazio il maresciallo Roasio per l’arricchente confronto e per la disponibilità dimostrata ad approfondire insieme anche eventuali casi specifici che si potranno presentare”.