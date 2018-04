Attualità -

Bra: successo per il mercatino del 25 aprile

Un mercatino “diffuso” nelle vie del centro, una bella giornata di primavera e tanti cittadini e turisti a spasso per la città, a caccia di occasioni tra le bancarelle e i negozi aperti in occasione dell’evento.

E’ stato un successo il tradizionale appuntamento con il mercatino del 25 aprile 2018 a Bra, in un’edizione da record con oltre 400 espositori, provenienti da Piemonte, Liguria e regioni limitrofe. Vinili, fumetti, articoli vintage e di modernariato hanno colorato le vie del centro pedonale, dall’asse di via Principi di Piemonte fino a piazza Roma estendendosi anche, vista la grande partecipazione, in via Audisio, via Pollenzo, via Mendicità, via Vittorio Emanuele e piazza Caduti per la Libertà.

“Siamo felici del successo dell’iniziativa, che conferma gli spazi pedonali del riqualificato centro cittadino quale sede ideale per eventi diffusi e partecipati – commentano il sindaco Bruna Sibille e il vicesindaco con delega alle Manifestazioni Massimo Borrelli -. Una bella giornata in cui Bra si è dimostrata, ancora una volta, città da vivere, resa possibile grazie al fondamentale contributo di dipendenti comunali (dalla Polizia Municipale al personale dell’Ufficio Turismo e Manifestazioni), al lavoro a servizio della comunità anche in un giorno di festa. A loro va il nostro grande ringraziamento”.

Il mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore tornerà a Bra, come da tradizione, la prima domenica di settembre, mentre il 2 giugno si svolgerà nel Real Borgo di Pollenzo. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20 oppure al numero 0172.430185.

(em)