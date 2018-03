Attualità -

Bacco&Orfeo – Concerti Aperitivo della domenica

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival, con la direzione artistica di Giuseppe Nova, inizia la sua attività annuale con la XIII edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti Aperitivo della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino.

Da alcuni anni Bacco&Orfeo raddoppia con concerti pomeridiani a Bra, con l’obiettivo di sviluppare anche sul piano culturale la relazione tra i due principali centri del territorio, promuovendo una condivisione virtuosa del progetto culturale di Langhe e Roero.

I dodici concerti si svolgeranno alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba (in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe) e al pomeriggio alle ore 16:30 nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. Saranno occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con musicisti di notorietà internazionale e repertori di grande interesse.

Al termine di ogni concerto, della durata di 50 minuti circa, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte. Ogni domenica sarà dedicata ad una cantina differente di Langhe e Roero con alcuni ospiti fuori dal territorio piemontese: Adriano Marco e Vittorio, Vite Colte di Barolo, la Cantina di Nizza, il Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG. Quest’anno interverranno inoltre due ospiti di prestigio: la cantina friulana Perusini di Ronchi di Gramogliano, grazie ad una collaborazione con la rassegna Enoarmonie e la Regione Friuli Venezia Giulia, e la Cantina Frazzitta di Marsala.

I concerti, con la collaborazione artistica di Giacomo Platini, verranno introdotti dal musicologo Dino Bosco. Le degustazioni dopo concerto saranno commentati dal sommelier e giudice internazionale Ico Turra.

Obiettivo principale della rassegna è quindi di arricchire e ampliare, con il coinvolgimento di Bra, questo importante progetto incentrato sul territorio: una manifestazione dalla forte identità e con un successo ormai pluridecennale.

Ci dice Giuseppe Nova, direttore artistico: «Inizia con Bacco&Orfeo, l’attività annuale di Alba Music Festival, una delle più interessanti manifestazioni italiane, che ha conquistato da quindici anni una crescente reputazione internazionale, sostenuta con entusiasmo e sensibilità dai principali enti del territorio. Con oltre 70 concerti nel corso dell’anno, il pubblico incontra la musica classica nelle sue più alte e differenti espressioni. La prima manifestazione annuale, Bacco&Orfeo, continua con il doppio appuntamento della domenica tra Alba e Bra, in uno spirito di dialogo e collaborazione che coinvolge i due maggiori centri di Langhe e Roero.»

Programma artistico

Il 25 marzo al mattino il pianista Massimo Giuseppe Bianchi con un programma intitolato “En souvenir”, che passando da “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” di Franz Liszt, variazioni su una cantata di Bach, e dalla Passacaglia di Leopold Godowsky sui temi della Sinfonia “Incompiuta” di Schubert, concluderà con Sonata in la maggiore K 331 di Mozart. Al pomeriggio Lorenzo Parisi al violino e Giuseppe Maiorca pianoforte con un programma dedicato a due pietre miliari della musica per violino e pianoforte come la “Primavera” di Beethoven e la Sonata di Edvard Grieg.

Dopo concerto con i vini della Cantina di Nizza di Nizza Monferrato. Il 1 aprile, domenica di Pasqua è interamente dedicato alla musica barocca: al mattino l’ensemble Armoniosa, formato da Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde, Marco Demaria, violoncello di continuo e Michele Barchi al clavicembalo, in un programma interamente dedicato alla riscoperta di Carlo Graziani, autore barocco nato ad Asti e vissuto tra le più importanti corti europee, da Parigi a Francoforte alla Prussia, la sua vera Patria di adozione. Al pomeriggio, ancora Giuseppe Nova, questa volta con il clavicembalista Maurizio Fornero in un viaggio tra Italia e Germania, conautori come Corelli, Bach, Vivaldi e Telemann. Nel dopo concerto il brindisi sarà con i vini del Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG.

Si continua l’8 aprile, e la chitarra sarà lo strumento principe della giornata: al mattino un’anteprima con Christian Lavernier e la sua chitarra tiorbata a 11 corde detta "La Soñada", elaborata a quattro mani con il maestro liutaio Carlos Gonzales. In programma musiche dello stesso Lavernier e poi di Gilardino, Talmelli, Iannitti, Vassiliev. Al pomeriggio, un programma intitolato “Canzoni, chansons, songs” con l’ensemble Cuartet diretto dal chitarrista Roberto Porroni, in un excursus di brani nel noto repertorio di Legrand, Ferrè, Endrigo, Ellington e altri ancora. Dopo concerto, il brindisi con i vini siciliani della Cantina Frazzitta di Marsala.

La rassegna si conclude il 15 aprile, con due appuntamenti di grandissimo interesse: al mattino ad Alba il programma “Da Paganini alle ande” sarà interpretato da Jorge Saade-Scaff al violino e Julio Almeida chitarra, due noti solisti dell’Ecuador, e a fianco del genio genovese, ci proporranno, oltre a De Falla, Piazzolla, autori meno noti come Aizaga, Guevara, Yèpez, Espína. Il pomeriggio, per il gran finale di Bacco&Orfeo 2018, il trio formato da Francesco Manara, Primo violino del Teatro alla Scala di Milano, da Francesco Mariozzi al violoncello e Francesco De Zan pianoforte, in un programma comprendente di capolavori della musica da camera, da a Bach a Beethoven a Mendelssohn. Ultimo brindisi con i vini di Vite Colte - Cantine in Barolo.