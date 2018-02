Attualità -

Bra: libro in dono ai nuovi nati

Lettori si nasce: anche quest’anno la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra dona a tutti i nuovi nati del 2017 sotto la Zizzola un volume di fiabe, per promuovere il rapporto con il libro come piacevole abitudine, fin dalla culla.

L’appuntamento è per sabato 17 febbraio 2018 alle 10.30 in via Guala 45, dove i neo genitori riceveranno in omaggio un libro di filastrocche, da leggere ad alta voce ai loro bambini.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Nati per leggere – Piemonte", promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto dalla Compagnia San Paolo nell'ambito del progetto Zero Sei e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra. Maggiori informazioni telefonando al numero 0172.413049.