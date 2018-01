Attualità -

Alba: encomio per quattro agenti della Polizia Municipale

Oggi in Sala Giunta del comune di Alba sono stati consegnati gli encomi per motivi di servizio a quattro agenti del Corpo di Polizia Municipale. Il Sindaco Marello, durante l’atto di consegna degli attestati, si è soffermato sulle circostanze che hanno fatto scaturire il riconoscimento e sulla professionalità dimostrata dal personale di polizia.

L’incontro con l’esecutivo dell’Amministrazione albese è stata anche l’occasione per fare il punto sull’attività generale svolta dal Comando nell’anno 2017. Un affettuoso ricordo è stato rivolto all’assistente Gianfranco Boella, deceduto in servizio nella notte del 1° luglio 2017, ed alla scomparsa dell’ex comandante Piccirillo.

A causa della cessazione dal servizio dal 29/12/2017 di un agente assunto lo scorso 1° ottobre, vincitore di un concorso pubblico in Liguria, il personale del Corpo di Polizia Municipale ammonta a 21 unità, compreso il comandante, per cui l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di sostituire quanto prima l’agente, avendo a disposizione anche la graduatoria dell’ultimo concorso espletato nel 2016.

Encomio ad Agente scelto Angelo Mulè e Agente scelto Paolo Tosco: "Per la capacità professionale e la prontezza di iniziativa, nonché per il lodevole spirito di servizio ed intuito operativo, quando, in Alba, ponte Albertino il 25/06/2017, in pattuglia a bordo di motocicli, notavano un veicolo con a bordo un ragazzo in stato di agitazione a causa del tentativo di uscita in marcia da parte della sua fidanzata trasportata sul mezzo. Per tutto il tragitto dalla frazione Biglini al ponte di corso Canale scortavano il mezzo diretto verso l’ospedale, quando all’altezza del ponte la ragazza riusciva a scendere dal veicolo ed a scavalcare le barriere con il chiaro intento di buttarsi nel fiume. I due agenti riuscivano a fermare la ragazza oramai protesa nel vuoto e solo il loro abbraccio riusciva a trattenere la donna in bilico sulla ringhiera e a portarla in salvo sull’asfalto, in attesa dell’arrivo del personale sanitario".

Encomio ad Agente scelto Paolo Coppolino e Agente scelto Massimo Barile: "Per la capacità professionale e operativa nel condurre, con puntuale precisione, dedizione e l’opportuna discrezione, indagini circostanziate che consentivano, grazie ai fotogrammi del circuito di videosorveglianza dell’ex tribunale di Alba, di individuare, identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria, il responsabile dei ripetuti danneggiamenti ed incendio ai locali interni dell’ex tribunale di Alba (Alba 23, 25 maggio e 6 giugno 2017)".