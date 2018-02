Attualità -

Grande successo alla mostra "Più fumetto che arrosto", esposizione prorogata sino al 25 marzo

Grazie ai numerosi apprezzamenti finora raccolti, sia per il tema che per l’originale allestimento, la mostra “Più fumetto che arrosto | 73 ritratti e biografie dei più famosi chef stellati di Danilo Paparelli” esposta al secondo piano del Museo Luigi Mallé di Dronero, sarà prorogata fino al 25 marzo 2018.

La mostra nasce dalla collaborazione tra il Museo Mallé, Espaci Occitan, l’Istituto Alberghiero Virginio-Donadio di Dronero e la casa editrice Nerosubianco che ha pubblicato nel 2017 l’inedito volume “Più fumetto che arrosto” di Danilo Paparelli.

L’esposizione presenta 73 ritratti divertenti e irriverenti e le biografie dei più famosi chef stellati del mondo nello stile inconfondibile di Danilo Paparelli, giornalista, vignettista e autore satirico, dronerese di origine e attivo a Cuneo. Il suo mondo creativo si svela in oltre trent’anni di attività in una monografia originale, tutta da gustare, tra strumenti di grafica e di cucina, tra tavole imbandite e tavole illustrate.

Una prestigiosa esposizione che s’inserisce all’interno del calendario BocuseOFF a cura della Regione Piemonte, una importante kermesse nella quale l’enogastronomia, il gusto, la cucina, l’agroalimentare, il food&wine si sposano con altre discipline artistiche.

La concezione progettuale della mostra origina da un recente ampliamento dei depositi del Museo Mallé mediante l’acquisizione in comodato, nel 2016, della straordinaria collezione d’arte del decano dei giornalisti della provincia di Cuneo, Miche Berra. Proprio Miche Berra è stato tra i fondatori nei primi anniOttanta del secolo scorso, di una speciale e antesignana associazione di appassionati del buon cibo, chiamata “La Confraternita dell’antipasto caldo”, radunata in oltre trenta “convivi” che si sono succeduti per un decennio. La storia della Confraternita è stata narrata in una mostra dal titolo “Convivium”, curata da Ivana Mulatero e tenutasi nel settembre 2015 con una sezione di ritratti dedicati ai volti dei fondatori resi con arguzia in punta di penna da Danilo Paparelli. Da quella sezione espositiva è stato naturale compiere il passo successivo concretizzato dalla realizzazione di una mostra monografica dedicata ai più importanti cuochi del mondo ambientata all’interno delle sale per le mostre temporanee ubicate al secondo piano del Museo Mallé.

La casa di Luigi Mallé propone al pubblico una mostra pensata per valorizzare i talenti dei droneresi illustri e il noto vignettista e autore satirico protagonista dell’esposizione, Danilo Paparelli, è appunto dronerese di nascita. Nel contempo, l’intento è di approfondire il mondo del cibo, un argomento di grande attualità, accostandolo con lo strumento del disegno e dell’umorismo, per scoprire aneddoti e curiosità, trucchi, consigli e segreti di chi, in cucina, ha scelto di dedicare l’intera esistenza.

In mostra ci sono tutti i più importanti volti della cucina mondiale – da Ferran Adrià a Massimo Bottura, da Carlo Cracco ad Antonino Cannavacciuolo, da Gabrielle Hamilton a Marco Pierre White - e a percorrerla si può parafrasare le parole introduttive del volume “Più fumetto che arrosto” (ed. Nerosubianco, 2017), della food blogger Sonia Peronaci (fondatrice del sito internet di cucina “Giallo Zafferano”), per riconoscere che non è solo una esposizione di “vignette ma un vero e proprio Bignami sul mondo affasciante della cucina e degli chef che lo animano”.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Dronero e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, si avvale delle sponsorizzazioni tecniche di Atal Living Table Art, Fortuna Abbigliamento Professionale, Alliance Francaise Cuneo.

Il Museo Luigi Mallé s’inserisce a pieno titolo in un progetto di sviluppo culturale locale, attraverso le collaborazioni con le associazioni del territorio e con la partecipazione alla rete Maraman – paesaggio culturale delle Valli Maira e Grana organizzata da Espaci Occitan.

Info e prenotazioni: La mostra Più fumetto che arrosto. 73 Ritratti e biografie dei più famosi chef stellati di Danilo Paparelli sarà visitabile fino a domenica 25 marzo 2018.

Apertura del Museo Luigi Mallé: sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00.

Aperto su prenotazione in orari di visita infrasettimanali per Scuole e gruppi.

Ingresso a pagamento alle collezioni permanenti del Museo e alle Mostre: 3 euro inclusa la visita guidata.

Ingresso ridotto: 2 euro (7/14 anni, oltre i 65 anni, T.C.I, studenti universitari, gruppi maggiori di 10 su prenotazione) Ingresso gratuito per minori di 7 anni, residenti in Dronero, Abbonamento Musei, disabile+accompagnatore, giornalisti.