Attualità -

Asl CN1: in forte crescita gli incassi via web

Il 30 gennaio l'Asl CN1 ha proceduto all'adeguamento dei propri sistemi informatici per consentire il pagamento on line, mediante il sito Sistema Piemonte, anche dei ticket relativi alle prestazioni radiologiche, endocrinologiche e diabetologiche.



Oggi quindi tutte le prestazioni ambulatoriali dell'Asl CN1 che danno luogo ad un ticket sono pagabili on line, con la sola eccezione delle attività del dipartimento di Salute Mentale e del DEA\Pronto Soccorso.

Spiega Fabio Aimar, direttore della struttura Bilancio e Contabilità: “Nel 2017 l'Asl ha incassato via web poco meno di 35 mila euro. Nel solo mese di gennaio 2018, grazie alla convenzione con le Farmacie e al numero sempre maggiore di utenti che procedono in proprio, l’incasso è stato di 58 mila euro”. Il sito per procedere al versamento è http://www.sistemapiemonte.it/salute/pagamentoticket/

L'Asl CN1 auspica che il pagamento via web continui ad aumentare, evitando agli assistiti costi di trasferimento e perdite di tempo allo sportello.

Gli assistiti che non dispongono di una carta prepagata o di una carta di credito possono scegliere di pagare il ticket on line anche avvalendosi della convenzione che l'Asl CN1 ha stipulato con le Farmacie convenzionate, con un costo aggiuntivo massimo di 1,50 euro.