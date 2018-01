Attualità -

Lotteria Italia 2018, baciate dalle fortuna Fossano e Pianfei

Si è svolta ieri sera, sabato 6 gennaio, la classica estrazione della Lotteria Italia 2018 abbinata quest'anno al programma di Rai1 "I Soliti Ignoti" condotto da Amadeus.

Enorme botto per il Piemonte che conquista il terzo ed il quarto premio in palio: sul podio sale Rosta in provincia di Torino dove è stato venduto il biglietto (D 034660) da 1.5 milioni di euro. Scendendo di appena un gradino troviamo il premio da 1 milione abbinato ad un tagliando venduto a Pinerolo (P 462926).

Piemonte ancora fortunato nei premi di terza categoria da 20.000 euro con biglietti vincenti a Chivasso (TO) L 285708, Verbania C 290672, Trontano (VB) S 120835, Biella A 311426, Torino M 034700 e A 427193, Tortona (AL) R 215860 e Carmagnola (TO) D 043676.

E la provincia di Cuneo? Due sono i premi vinti nella 'Granda', entrambi da 20.000 euro. A Fossano, infatti, è stato venduto un biglietto vincente Serie e Numero T 440765. Esulta anche Pianfei, anche'esso con un premio da 20.000 euro nella calza della Befana, Serie e Numero A 249286.