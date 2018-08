Savigliano: settembre in Città 2018, tutte le iniziative e le manifestazioni in programma

Un ricco calendario delle principali iniziative/manifestazioni in programma a Savigliano nel mese di settembre 2018.

SABATO 1

ore 16.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze

ERBE SOTT’ACQUA: TISANE DETOX PER RIPARTIRE AL MEGLIO Laboratorio che svela i

segreti delle tisane detossificanti adatte a pulire e rinvigorire l’organismo (costo € 20,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025

info@musesaccademia.it www.musesaccademia.it

DOMENICA 2

ore 8.00/18.00 – centro storico

MERCATINO DELLE PULCI E DELL’ANTIQUARIATO

LUNEDÌ 3

APERTURA ISCRIZIONE AI CORSI DI MUSICA PRESSO IL CIVICO ISTIT. MUSICALE G.B.

FERGUSIO a.s. 2018/2019

Orario: da lunedì a venerdì ore 18.00/20.00

Info: Tel. 0172/712269 – Cell. 347/5794078

www.fergusio.it – info@fergusio.it

MERCOLEDÌ 5

GRUPPO ROSA, MA NON SOLO

Anello dei Laghi Lausfer da S. Anna di Vinadio (valle Stura)

Percorso ad anello in quota in ambiente di selvaggia bellezza (difficoltà E).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0172/33472 335/5220108 www.caisavigliano.it

ore 17.00 – Sala Consiglio Palazzo Comunale UNIVERSITÀ delle TRE ETÀ

CONFERENZA STAMPA di presentazione programma corsi dell’A.A. 2018/2019

GIOVEDÌ 6

ore 9.30 – Crosà Neira don M. Salvagno, p. Misericordia

CONVEGNO “Prospettive della cerealicoltura in Piemonte: la sfida della qualità”

organizzato da Regione Piemonte. A seguire (ore 11.00) CONFERENZA STAMPA di

presentazione della X edizione della FESTA del PANE.

ore 21.00 – piazza Turletti

DJ SET a cura Associazione Voci Erranti

SABATO 8

ore 16.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze

CREA LA TUA COCCOLA: LA MASCHERA VISO Laboratorio di profumeria e cosmesi

per creare la propria maschera viso a base di argilla e oli essenziali (costo € 22,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025

info@musesaccademia.it www.musesaccademia.it

ore 17.00 – Museo Civico A. Olmo, Via S. Francesco

MOSTRA-ASTA dei dipinti di artisti che hanno partecipato alla “Giornata Saviglianese

per la Cultura” per la raccolta fondi a favore reparto Pediatria dell’Ospedale di

Savigliano. A cura Associazione Culturale L’Onda di Savigliano.

Apertura: 8,9,13,14 e 15 settembre

Informazioni: Museo Civico A. Olmo 0172/712982

museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it.

DOMENICA 9

ore 9.00 – piazza Santa Rosa

PEDALATA DEL CUORE 5^ edizione

Pedalata cicloturistica non competitiva di circa 70 km con percorso SaviglianoMonasterolo-Scarnafigi-Saluzzo-Manta-Verzuolo-Piasco-Rossana-Busca-VillafallettoGenola-Savigliano.

ore 9.30 – piazza Santa Rosa

BICINCITTA’ Pedalata “per tutti” di circa 16 km con percorso Savigliano-RigrassoMonasterolo-San

Giacomo-Savigliano

Organizzata dall’Associazione AMICI DELL’OSPEDALE SS. Annunziata e dalla PRO

LOCO Savigliano in occasione della Giornata per la Prevenzione Infarto Miocardico.

Quota iscrizione € 10,00 comprensiva di 3 biglietti della Lotteria del Cuore (fino a

12 anni gratuito); alle 12.30 pranzo sotto l’Ala (€ 5,00).

Informazioni: cell. 333/7912114 www.amiciospedalesavigliano.it

amici.ospedalesavigl@libero.it prolocosavigliano@gmail.com

MERCOLEDÌ 12

ore 9.00 – Ufficio Cultura Palazzo Comunale UNIVERSITÀ delle TRE ETÀ

Apertura iscrizione ai corsi A.A. 2018/2019

Orario: da lunedì a giovedì ore 9/12 e 15/17 sino al 4 ottobre 2018; oltre tale data

apertura solamente mercoledì e giovedì ore 8.30/12.00.

Informazioni: Ufficio Cultura del Comune tel. 0172/710235

cultura@comune.savigliano.cn.it

GIOVEDÌ 13

ore 21.00 – piazza Turletti

Proiezione FILM DOCUMENTARIO sul Carcere di Saluzzo – segue dibattito.

A cura Associazione Voci Erranti

VENERDÌ 14

ore 17.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze

DOPPIO SENSO SPECIAL Apertura serale del Mύses per visita esclusiva alla mostra

“Doppio Senso” con giochi sensoriali abbinati alle essenze gourmand e altre sorprese

(costo € 3,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025

info@musesaccademia.it www.musesaccademia.it

ore 21.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53

CONCERTO della Corale Alpina “Rino Celoria” in occasione del 30° anniversario dalla

fondazione. Con la partecipazione della Corale “La Rais” di San Damiano Macra.

Ingresso libero

SABATO 15

ore 17.00 – piazza Santa Rosa

OUT OF DANCE ON STAGE esibizione delle allieve della Scuola di Danza per

festeggiare tra musica, costumi e colori l’inizio del nuovo anno accademico!

Informazioni: Out of Dance 0172/371556 info@outofdance.com

ore 18.00 – piazza Sperino

GIORNATA DELL’ALPINO e 30° anniversario fondazione CORALE ALPINA R. CELORIA

Deposizione corona al monumento all’Alpino.

A seguire ritrovo presso l’Ala polifunzionale, intervento della Corale R. Celoria, rancio

alpino e intrattenimento musicale.

A cura Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Savigliano.

ore 21.00 – Museo Ferroviario Piemontese, Via Coloira 7

SAVIGLIANESI IN PELLICOLA proiezione di cortometraggi realizzati con i vecchi home

movies delle famiglie Sabena, Facelli, Fiandra, Caglieris, Tortone, Lanzetti e Sabia.

Musiche a cura di Fabriana Flauret Quartet.

Ingresso libero

Informazioni: Archivio Storico/Centro della Memoria tel. 0172/711240

archivio.storico@comune.savigliano.cn.it

DOMENICA 16

ore 9.30/18.00 – Parco Graneris

SPORT IN PIAZZA 20^ edizione

Giornata dedicata alle realtà sportive locali (volley, basket, calcio, atletica, tennis,

ciclismo, fitness, danza, arti marziali…), esibizione delle varie associazioni sportive e

possibilità per i ragazzi di avvicinarsi e provare le numerose discipline sportive presenti.

Lotteria finale

GIOVEDÌ 20

ore 21.00 – Crosà Neira don M. Salvagno, p. Misericordia

MICHELANGELO PISTOLETTO A SAVIGLIANO PER L’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

“CORTOCIRCUITO”

Conferenza con uno dei massimi artisti contemporanei viventi, protagonista del

movimento dell’Arte Povera e presidente di giuria della III edizione del Savigliano

Film Festival (22-28 ottobre).

Ingresso libero

SABATO 22 e DOMENICA 23

FESTA DEL PANE 10^ edizione

Anche quest’anno Savigliano festeggia l’alimento principe della nostra tavola: IL PANE!

Il centro storico si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto, con un’area

adibita a deposito farine, una panetteria dove i più golosi potranno trovare

un’ampia scelta di specialità locali e regionali, una zona dove si alterneranno i

panificatori ospiti che illustreranno ai visitatori tutti processi dell’arte panificatoria,

dal chicco fino alla pagnotta attraverso le mille forme del pane.

Insomma pane per i vostri denti e pane per tutti i gusti. Immancabile l’area dedicata

allo street food. Piazza Santa Rosa ospiterà il mercato di Campagna Amica.

Numerosi i laboratori didattici e dimostrativi. L’Ala polifunzionale ospiterà

l’esposizione “Esperienze di anni lontani: la battitura del grano”.

Il tutto sarà accompagnato da animazioni e intrattenimenti, tra cui:

sabato 22: ore 21 (piazza del Popolo) musica con la Tequila Band;

domenica 23: animazione con artisti di strada in piazza del Popolo; ore 16.00

sfilata della Banda di Savigliano per le vie del centro; ore 17.00 concerto “fiato alle

trombe” in piazza Turletti e a seguire Fabrizio Bosso in concerto con Organ Trio.

Per informazioni dettagliate sul programma: Ente Manifestazioni Savigliano

tel. 0172/712536 segreteria@entemanifestazioni.com

www.entemanifestazioni.com/festa.pane.aspx

Il Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra, in occasione della Festa del Pane,

ospita “LA NUOVA PRIMA SCUOLA DI SCULTURE DI PANE”, con sede a Cuneo, che

permette di ammirare una MOSTRA DI SCULTURE DI PANE e di assistere a

dimostrazioni dal vivo di questa singolare e rara manualità che unisce pane e arte.

MÚSES Accademia Europea delle Essenze

Sabato 22 ore 16.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53

ATELIER DEL PROFUMIERE: PROFUMO DI PANE Laboratorio per creare fragranza

personalizzata ispirata alle sensazioni del profumo del pane (costo € 30,00).

Domenica 23 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53

ore 11.00 – SULLE ORME DEL PANE Viaggio sensoriale per i più piccoli alla scoperta

del mondo del pane (costo € 15,00).

ore 16.00 – ANALISI SENSORIALE DEL PANE Alla scoperta dell’alimento “pane” in

modo innovativo e interattivo (costo € 20,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025

info@musesaccademia.it www.musesaccademia.it

LUNEDÌ 24

ore 16.30 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze

OPEN DAY SCUOLE Pomeriggio dedicato agli insegnanti per scoprire le possibili

attività didattiche.

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025

info@musesaccademia.it www.musesaccademia.it

MARTEDÌ 25

ore 21.00 – Cinema Aurora, Via Ghione

CONFERENZA “LA SCORCIATOIA PER IL SUCCESSO. Le nuove scoperte scientifiche

e la lotta al doping”

Intervengono: Ten. Col. Biagio Fabrizio Carillo Carabinieri NAS Alessandria e un

medico sportivo.

Organizzato dalla Consulta per lo Sport di Savigliano

Ingresso libero

GIOVEDÌ 27

ore 21.00 – piazza Turletti

BALLI OCCITANI A cura Associazione Voci Erranti

VENERDÌ 28

ore 21.00 – Sala Crosà Neira don M. Salvagno

90° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA S. VINCENZO

RIFLESSIONI SULLA POVERTA’ Saluto Presidente Nazionale S. Vincenzo. Relazione

di Giorgio Bernardelli (vaticanista e giornalista) sul tema “Casa Loro e Casa Nostra,

accanto ai poveri come, dove e perché”. Presentazione libro “Savigliano

1928/2018, 90 anni con la San Vincenzo”. Moderatore dott. Corrado Galletto.

Ingresso libero

Iniziativa “PULIAMO IL MONDO”

Anche Savigliano partecipa a CLEAN UP THE WORD, appuntamento di

volontariato ambientale a livello mondiale, che permette di ripulire dai rifiuti alcuni

parchi e un tratto cittadino del sentiero sul Maira. Partecipano le scuole cittadine e

il gruppo comunale di Protezione Civile. Promossa da Consulta Ecologica,

Legambiente, CONAD Savigliano, CSEA di Saluzzo.

ore 21.00 – Cinema Aurora

Proiezione film “IMMONDEZZA” di Mimmo Calopresti e Roberto Cavallo. Segue

dibattito. Informazioni: Ufficio Ambiente tel. 0172/710223

SABATO 29

ore 9.00/19.00 – piazza Santa Rosa c/o Torre Civica

MATCH IT NOW (Ehi tu! Hai midollo?)

Progetto Nazionale di sensibilizzazione alla donazione di Midollo Osseo/Cellule

Staminali. A cura ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo

ore 16.00 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 MÚSES Accademia Europea delle Essenze

COSMESI GOURMAND Laboratorio per creare crema mani personalizzata (costo

€ 22,00).

Informazioni e prenotazioni: Mύses tel. 0172/375025

info@musesaccademia.it www.musesaccademia.it

ore 19.00 – Ala polifunzionale di piazza del Popolo

OTTOBRANDO Prosegue il gemellaggio della Pro Loco di Savigliano con la Pro

Loco di Faule: la Bagna Caõda di Faule incontra il Pane all’Alvà di Savigliano.

(costo cena € 20,00). A seguire concerto di Lary Lady Swing + DJ Set.

Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Savigliano tel. 339/8940518

(lunedì e venerdì pre 17/19).

ore 21.00 – Cinema Aurora, Via Ghione

90° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA S. VINCENZO

Spettacolo IN VIAGGIO dei 4 Sangiu, con la partecipazione Scuola Danza Out of

Dance e Compagnia Teatrale “I Mach fina lì” di Cervignasco.