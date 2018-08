Doppia data per la terza edizione di Pere da Bere, a Guarene il 7 e l’8 settembre

A Guarene torna Pere Da Bere, l’evento gratuito organizzato dai creatori del primo sidro di Pera Madernassa Maderé, in collaborazione con Wine More Time, che ha coinvolto gli scorsi anni centinaia di avventori nella piazza dell’affascinante comune roerino.

La grande novità di quest’anno è l’introduzione di una serata in più, il venerdì sera, per poter offrire un programma ancora più ricco e per tutte le età con musica dal vivo, dj set, stand di eccellenze enogastronomiche del territorio e attività per i più piccoli, che potranno godere di un’area a loro dedicata.

La piazza sarà allestita a tema trasformandosi in un “salotto rurale” pronto ad ospitare tutti coloro che vogliono godere del lato semplice e genuino del territorio, in un contesto di condivisione e divertimento.

Dall’aperitivo fino a tarda notte cibo, vini, birra, cocktail e naturalmente…Musica!

Venerdì 7 settembre

1/2 Canonica: spettacolo di teatro-canzone più unico che raro. Il protagonista è Filippo Bessone, icona per la musica del territorio, fondatore e autore dei Trelilu con cui ha suonato fino al 2012 e membro di altri progetti come il Trio Para-Guai.

Nel suo nuovo divertentissimo spettacolo interpreta padre Filip, parla della sua canonica, ripropone magistralmente brani famosissimi, personalizzando i testi che raccontano il suo personaggio. Non mancano inoltre le memorabili parabole caratterizzate come sempre da una marcata inflessione piemontese. Il tutto accompagnato dal suo chierichetto (Luca Occelli) e da Padre Iork (Azio Citi).

A seguire ci si scatena con i DJ più amati della provincia: Tuttafuffa in consolle con il loro dj set strampalato e coinvolgente. Restare fermi? Impossibile.

Sabato 8 settembre

Musica di altissimo livello con Andrea Biagioni, straordinario chitarrista e cantante toscano, semifinalista a X Factor nel 2016. A Pere da bere suonerà i suoi brani in stile blues rock con la sua band. Un artista pazzesco, di quelli che ti fanno accapponare la pelle. Assolutamente da non perdere.

Prima di lui i Gemelli del Gol, un progetto che nasce come duo musicale così carico di ironia, da diventare subito un ibrido fra un concerto e uno spettacolo di cabaret. Enrico Botti e Nicolas Roncea lasciano la serietà a casa per fare quella che loro stessi definiscono la propria “seduta dallo psicologo”. Il risultato? Difficile restare seri.

In chiusura dj set finale per chiudere in bellezza il “Roeroagrifest” che non ti aspetti.